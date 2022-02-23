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Эксперт: признание независимости ДНР и ЛНР спутало геополитические карты

Эксперт: признание независимости ДНР и ЛНР спутало геополитические карты - РИА Новости, 23.02.2022

Эксперт: признание независимости ДНР и ЛНР спутало геополитические карты

С признанием Донецкой и Луганской народных республик со стороны РФ все геополитические карты сдвинулись со своих мест, считает азербайджанский политический... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:10

2022-02-23T14:10

2022-02-23T14:13

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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. С признанием Донецкой и Луганской народных республик со стороны РФ все геополитические карты сдвинулись со своих мест, считает азербайджанский политический обозреватель Асиф Нариманлы.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Решение России признать независимость ДНР и ЛНР сдвинуло с места все геополитические карты, и, похоже, этот ход (президента РФ Владимира) Путина стал действительно неожиданностью для Запада, вопреки ранее высказанным утверждениям о том, что, мол, западный блок именно этого и добивается", - сказал Нариманлы в беседе с корреспондентом РИА Новости.По его словам, чтобы понять динамику развития конфликта, нужно проанализировать приобретения или, наоборот, потери каждого отдельно взятого актора от признания ДНР и ЛНР."Администрация (президента США Джо) Байдена видит Китай в качестве стратегического конкурента и хочет снова собрать западный блок под "зонт" Вашингтона, чтобы подготовиться к решающей битве с Пекином. А вот Франция и Германия, имеющие решающее слово в Европе, не собираются принимать этот самый "зонт" США. Эти страны придают особое значение линии сотрудничества с Россией и Китаем. Для объединения западного блока нужен был "внешний враг", и в соответствии с опытом эпохи Холодной войны это могла быть только Россия. Данный тезис и лег в основу сценария Вашингтона по Украине", - отметил собеседник агентства.Между тем, продолжил он, Франция и Германия, не пожелавшие отказываться от сотрудничества с Россией и Китаем, не стали занимать место на антироссийском фронте."Именно на это и была направлена наблюдавшаяся в последнее время интенсивная дипломатия (президента Франции Эммануэля) Макрона и (канцлер ФРГ Олафа) Шольца с Россией и Украиной, и ожидалось, что она сработает. Ведь Россия также использовала Европу в противостоянии с США, углубляя конфронтацию внутри НАТО. В этой связи признание президентом России независимости Донецка и Луганска спутало все карты", - подчеркнул эксперт.Нариманлы считает, что решение о признании ДНР и ЛНР несет выгоду как для России, так и для США. "Вашингтон будет использовать этот факт в качестве аргумента в своей риторике относительно "российской угрозы", которую ранее он применял для объединения Европы под своим "зонтом". Франция и Германия, возможности маневра которых сузились с окончанием минских переговоров, будут вынуждены объединиться вокруг США. Заявления канцлера Германии о том, что Берлин не выдаст лицензию проекту "Северный поток — 2", свидетельствуют о постепенном восстановлении трещин внутри западного блока", - прогнозирует политический обозреватель.По словам Нариманлы, главный вопрос здесь заключается в том, почему, приняв решение о признании ДНР и ЛНР, Россия позволила США получить возможность достичь своих целей в Европе."Не исключено, что Путин понял неэффективность посредничества Франции и Германии, а также дипломатии в целом. Но это также похоже на московский гамбит. То есть Кремль сознательно упускает возможность дипломатического маневра в противостоянии с США, расширяет ареал своей деятельности, признавая независимость Донецка и Луганска. В Москве понимают, что Запад не будет воевать за Украину, а возможности Киева также не позволяют им вступить в войну. В таком случае США могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить требования России относительно гарантий безопасности. Даже если Россия не сможет получить все, что она хочет за этим столом, она сумеет добиться принятия Западом ее влияния на постсоветском пространстве. Думаю, что процесс будет развиваться именно в этом направлении. США и Россия могут заочно сформировать Западный и Восточный блок, как это было во время холодной войны. Украина может играть роль буферной зоны в этом процессе. Но в текущем периоде Украина будет и дальше оставаться полигоном геополитического противостояния из-за неверной политики официального Киева", - считает эксперт.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/nastuplenie-1774505435.html

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Влада Копылова

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