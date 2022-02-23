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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774498273.html
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване - РИА Новости, 23.02.2022
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване
Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․ РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:37
2022-02-23T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
армения
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․"Такого вопроса в повестке нет", - сказал Унанян, отвечая на вопрос о возможности признания Арменией ДНР и ЛНР.По его словам, Ереван желает, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем диалога и переговоров, на основе международных норм и принципов, Устава ООН."Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации", - сказал Унанян.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, армения
09:37 23.02.2022 (обновлено: 09:53 23.02.2022)
 
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване

МИД Армении: вопроса признания ДНР и ЛНР в повестке нет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Акция "Выбор Донбасса" в Донецке
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․
"Такого вопроса в повестке нет", - сказал Унанян, отвечая на вопрос о возможности признания Арменией ДНР и ЛНР.
По его словам, Ереван желает, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем диалога и переговоров, на основе международных норм и принципов, Устава ООН.
"Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации", - сказал Унанян.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАрмения
 
 
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