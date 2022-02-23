https://ria.ru/20220223/priznanie-1774498273.html

Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване

Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване - РИА Новости, 23.02.2022

Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване

Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․ РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:37

2022-02-23T09:37

2022-02-23T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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армения

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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․"Такого вопроса в повестке нет", - сказал Унанян, отвечая на вопрос о возможности признания Арменией ДНР и ЛНР.По его словам, Ереван желает, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем диалога и переговоров, на основе международных норм и принципов, Устава ООН."Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации", - сказал Унанян.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, армения