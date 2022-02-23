https://ria.ru/20220223/priznanie-1774498273.html
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване - РИА Новости, 23.02.2022
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване
Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․ РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:37
2022-02-23T09:37
2022-02-23T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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признание днр и лнр в россии
армения
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Вопроса признания Арменией Донецкой и Луганской народных республик в повестке нет, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян․"Такого вопроса в повестке нет", - сказал Унанян, отвечая на вопрос о возможности признания Арменией ДНР и ЛНР.По его словам, Ереван желает, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем диалога и переговоров, на основе международных норм и принципов, Устава ООН."Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирного разрешения ситуации", - сказал Унанян.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, армения
09:37 23.02.2022 (обновлено: 09:53 23.02.2022)
Вопроса признания ДНР и ЛНР Арменией в повестке нет, заявили в Ереване
МИД Армении: вопроса признания ДНР и ЛНР в повестке нет