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Глава ДСМР назвал оправданным признание Россией ДНР и ЛНР

Глава ДСМР назвал оправданным признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Глава ДСМР назвал оправданным признание Россией ДНР и ЛНР

Решение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР оправдано, чтобы защитить людей, и российские мусульмане с пониманием к нему отнеслись, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T05:13

2022-02-23T05:13

2022-02-23T05:15

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР оправдано, чтобы защитить людей, и российские мусульмане с пониманием к нему отнеслись, заявил РИА Новости член общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.По его словам, если переговоры не работают, "нужно принимать решения, ведь люди ждут". "Наверное, это было нелегкое решение для главы государства, но, учитывая мнение общества, специалистов, Совбеза, он его принял. И как говорили члены "открытого" Совбеза, это вынужденное решение. Мусульмане – не отдельная часть российского гражданского общества. Люди видят и понимают, что происходит в Донбассе. И российские мусульмане с пониманием воспринимают признание независимости ДНР и ЛНР", — подчеркнул муфтий.Он напомнил, что ранее именно признание Россией Крыма "позволило спасти народ республики". "Я видел, как в Крыму бандиты угрожали верующим, обвиняли православных, мусульман. Эти люди возглавляли национальную татарскую организацию, сидели в 100 метрах от мечети. Псевдоисламские организации, которые сегодня запрещены в России, были заточены под то, чтобы начать в Крыму межнациональную, межрелигиозную рознь. Слава Богу, что мы тогда смогли решением признать Крым, спасти народ республики", — заключил собеседник агентства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

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Никита Стома

донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, альбир крганов, москва, в мире, россия, признание днр и лнр в россии