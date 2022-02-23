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Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР
Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР - РИА Новости, 23.02.2022
Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:42
2022-02-23T03:42
фостен-арканж туадера
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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фостен-арканж туадера, в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, брюссель, цар, признание днр и лнр в россии
03:42 23.02.2022
 
Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР

Президент ЦАР Туадера: признание Россией ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие.

"Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней", — сказал Туадера в интервью РИА Новости.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
02:21
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
Фостен-Арканж ТуадераВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияБрюссельЦАРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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