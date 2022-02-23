https://ria.ru/20220223/priznanie-1774484886.html

Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР

Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР - РИА Новости, 23.02.2022

Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:42

2022-02-23T03:42

2022-02-23T03:42

фостен-арканж туадера

в мире

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

брюссель

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

фостен-арканж туадера, в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, брюссель, цар, признание днр и лнр в россии