Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774481797.html
Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины
Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины - РИА Новости, 23.02.2022
Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением суверенитета Украины решение России признать независимость ДНР и ЛНР. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:42
2022-02-23T02:42
в мире
владимир путин
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
антониу гутерриш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/46/1496194601_0:82:2289:1370_1920x0_80_0_0_aaa51b8ad8b8078ecb36dc01af019aca.jpg
ООН, 23 фев — РИАВ Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением суверенитета Украины решение России признать независимость ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149619/46/1496194601_170:0:2289:1589_1920x0_80_0_0_0d6fb3b2f488cec631607144a3e3c7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, антониу гутерриш, оон, признание днр и лнр в россии
02:42 23.02.2022
 
Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины

Генсек ООН Гутерриш назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев — РИАВ Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением суверенитета Украины решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

"Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал Гутерриш журналистам.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАнтониу ГутерришООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала