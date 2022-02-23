https://ria.ru/20220223/priznanie-1774481797.html

Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины

Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины - РИА Новости, 23.02.2022

Гутерриш назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением" суверенитета Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением суверенитета Украины решение России признать независимость ДНР и ЛНР. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:42

2022-02-23T02:42

2022-02-23T02:42

в мире

владимир путин

владимир зеленский

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антониу гутерриш

оон

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ООН, 23 фев — РИАВ Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением суверенитета Украины решение России признать независимость ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

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луганская народная республика

россия

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Никита Стома

Никита Стома

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Никита Стома

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