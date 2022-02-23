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США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии - РИА Новости, 23.02.2022
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:27
2022-02-23T00:27
в мире
джо байден
сша
балтия
европа
mcdonnell douglas ah-64 apache
россия
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.Согласно заявлению, будет переброшена "оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии". Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.
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Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
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в мире, джо байден, сша, балтия, европа, mcdonnell douglas ah-64 apache, россия
00:27 23.02.2022
 
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии

Пентагон сообщил о переброске 800 американских военных из Италии в страны Балтии

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.
"Эти силы, состоящие из элементов авиации и сухопутных войск, в ближайшие дни переместятся... на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели", — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, будет переброшена "оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии". Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреДжо БайденСШАБалтияЕвропаMcDonnell Douglas AH-64 ApacheРоссия
 
 
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