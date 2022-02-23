https://ria.ru/20220223/pribaltika-1774471854.html

США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии

США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии - РИА Новости, 23.02.2022

США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии

США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:27

2022-02-23T00:27

2022-02-23T00:27

в мире

джо байден

сша

балтия

европа

mcdonnell douglas ah-64 apache

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/79/1525197992_0:314:2991:1996_1920x0_80_0_0_dc39cee030593ce1f72b37918a0ec279.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.Согласно заявлению, будет переброшена "оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии". Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

сша

балтия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, джо байден, сша, балтия, европа, mcdonnell douglas ah-64 apache, россия