https://ria.ru/20220223/pribaltika-1774471854.html
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии - РИА Новости, 23.02.2022
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:27
2022-02-23T00:27
2022-02-23T00:27
в мире
джо байден
сша
балтия
европа
mcdonnell douglas ah-64 apache
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/79/1525197992_0:314:2991:1996_1920x0_80_0_0_dc39cee030593ce1f72b37918a0ec279.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.Согласно заявлению, будет переброшена "оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии". Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
сша
балтия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/79/1525197992_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_6a970dc14b0cd1bc2a68db76cae08d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, балтия, европа, mcdonnell douglas ah-64 apache, россия
США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
Пентагон сообщил о переброске 800 американских военных из Италии в страны Балтии