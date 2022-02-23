https://ria.ru/20220223/postkovid-1774450270.html

"Правда тела". Постковид

"Правда тела". Постковид - РИА Новости, 23.02.2022

"Правда тела". Постковид

Усталость, которая длится месяцами. Затрудненное дыхание, которое продолжается с момента выписки. Нарушение памяти, сложность с концентрацией внимания. Возможно, если вы переболели COVID-19, вы столкнулись с подобными проявлениями так называемого постковидного синдрома. Влияют ли на это лишний вес и пол? И какие гипотезы есть у ученых?

2022-02-23T12:00

2022-02-23T12:00

2022-02-23T12:00

правда тела

подкаст

коронавирус в россии

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"Правда тела". Постковид Усталость, которая длится месяцами. Затрудненное дыхание, которое продолжается с момента выписки. Нарушение памяти, сложность с концентрацией внимания. Возможно, если вы переболели COVID-19, вы столкнулись с подобными проявлениями так называемого постковидного синдрома. Влияют ли на это лишний вес и пол? И какие гипотезы есть у ученых? audio/mpeg

"Правда тела". Постковид Усталость, которая длится месяцами. Затрудненное дыхание, которое продолжается с момента выписки. Нарушение памяти, сложность с концентрацией внимания. Возможно, если вы переболели COVID-19, вы столкнулись с подобными проявлениями так называемого постковидного синдрома. Влияют ли на это лишний вес и пол? И какие гипотезы есть у ученых? audio/mpeg

С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Правда ли, что у женщин чаще отмечаются симптомы постковида (и с чем это может быть связано)? Как постковид проявляется чаще всего? И нужно ли что-то делать со своим режимом и питанием, чтобы его избежать?Объясняет профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского Университета, почетный доцент отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London Даниил Мунблит, который вместе с российскими и иностранными коллегами занимается исследованиями постковида.04:11 “Изначально никто не верил, что есть выраженные последствия ковида”06:53 Как постковид проявляется чаще всего08:54 “Чем больше я двигаюсь, тем быстрее уходит моя усталость”: работает ли это10:02 Почему мы начинаем чувствовать усталость: гипотезы11:45 Что можно изменить в питании и образе жизни13:03 Лишний вес и постковид14:09 Как пол связан с риском постковидаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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