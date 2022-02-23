https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774564333.html

МИД Финляндии заявил, что временно переносит посольство из Киева во Львов

МИД Финляндии заявил, что временно переносит посольство из Киева во Львов - РИА Новости, 23.02.2022

МИД Финляндии заявил, что временно переносит посольство из Киева во Львов

Сотрудники финского посольства в Киеве временно переедут во Львов, сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Финляндии. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:00

2022-02-23T18:00

2022-02-23T18:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники финского посольства в Киеве временно переедут во Львов, сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Финляндии."Во вторник, 22 февраля, министерство иностранных дел на основе общей оценки ситуации с безопасностью приняло решение о временном переезде из Киева во Львов должностных лиц из посольства в Киеве", - говорится в сообщении.Финляндия ранее сократила количество прикомандированных чиновников, временно работающих в Киеве.Уточняется, что сотрудники посольства из числа украинского персонала будут продолжать работать в Киеве по мере необходимости, но "им предложили переехать из города".Посольство Финляндии на Украине продолжает работать в особых условиях, обслуживание клиентов ограничено и может быть организовано только по предварительной записи, уточняет МИД.

https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774557719.html

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Петр Попадюк

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