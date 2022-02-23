https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774557719.html

Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная

Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная - РИА Новости, 23.02.2022

Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная

Обстановка у посольства Украины в российской столице днем в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:05

2022-02-23T17:05

2022-02-23T17:05

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обстановка у посольства Украины в российской столице днем в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости.У здания в Леонтьевском переулке дежурят три машины полиции (с утра была одна), невдалеке на углу припаркован полицейский автозак. Как заявил РИА Новости охранник, дипмиссия работает в обычном режиме.Ранее министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто уже находится в стране – немедленно уехать. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/donbass-1774555880.html

https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей руденко, ростовская область, киев, россия, мид украины