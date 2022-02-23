Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774557719.html
Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная
Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная - РИА Новости, 23.02.2022
Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная
Обстановка у посольства Украины в российской столице днем в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:05
2022-02-23T17:05
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
андрей руденко
ростовская область
киев
россия
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/61/1548666133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b80242cb001d84f3d75c22e30d3a6840.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обстановка у посольства Украины в российской столице днем в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости.У здания в Леонтьевском переулке дежурят три машины полиции (с утра была одна), невдалеке на углу припаркован полицейский автозак. Как заявил РИА Новости охранник, дипмиссия работает в обычном режиме.Ранее министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто уже находится в стране – немедленно уехать. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/donbass-1774555880.html
https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html
ростовская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154866/61/1548666133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bace384facf0f2a5fc1dd2af79cff6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей руденко, ростовская область, киев, россия, мид украины
17:05 23.02.2022
 
Обстановка у посольства Украины в Москве спокойная

Обстановка у здания посольства Украины в Москве спокойная

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Обстановка у посольства Украины в российской столице днем в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
У здания в Леонтьевском переулке дежурят три машины полиции (с утра была одна), невдалеке на углу припаркован полицейский автозак. Как заявил РИА Новости охранник, дипмиссия работает в обычном режиме.
Ранее министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто уже находится в стране – немедленно уехать. Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило отозвали в Киев для консультаций из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаАндрей РуденкоРостовская областьКиевРоссияМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала