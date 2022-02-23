https://ria.ru/20220223/pomosch-1774540328.html
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон - РИА Новости, 23.02.2022
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:09
2022-02-23T15:09
2022-02-23T15:19
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в мире
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борис джонсон
украина
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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение", - заявил Джонсон в парламенте.Ранее во вторник Британия объявила новый пакет экономической помощи Украине, в том числе 500 миллионов долларов на смягчение последствий от "российской агрессии".
https://ria.ru/20220223/dokazatelstva-1774502362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, великобритания, борис джонсон, украина
15:09 23.02.2022 (обновлено: 15:19 23.02.2022)
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи в ближайшее время