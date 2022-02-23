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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774540328.html
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон - РИА Новости, 23.02.2022
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:09
2022-02-23T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
великобритания
борис джонсон
украина
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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение", - заявил Джонсон в парламенте.Ранее во вторник Британия объявила новый пакет экономической помощи Украине, в том числе 500 миллионов долларов на смягчение последствий от "российской агрессии".
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в мире, признание днр и лнр в россии, великобритания, борис джонсон, украина
15:09 23.02.2022 (обновлено: 15:19 23.02.2022)
 
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи в ближайшее время

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер Великобритании Борис Джонсон
Премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение", - заявил Джонсон в парламенте.
Ранее во вторник Британия объявила новый пакет экономической помощи Украине, в том числе 500 миллионов долларов на смягчение последствий от "российской агрессии".
Мужчины у входа в мобилизационный пункт в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Британии не увидели доказательств отправки российских войск в Донбасс
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВеликобританияБорис ДжонсонУкраина
 
 
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