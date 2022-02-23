https://ria.ru/20220223/pomosch-1774540328.html

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон - РИА Новости, 23.02.2022

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон

Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:09

2022-02-23T15:09

2022-02-23T15:19

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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет "военной помощи", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение", - заявил Джонсон в парламенте.Ранее во вторник Британия объявила новый пакет экономической помощи Украине, в том числе 500 миллионов долларов на смягчение последствий от "российской агрессии".

https://ria.ru/20220223/dokazatelstva-1774502362.html

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Петр Попадюк

в мире, признание днр и лнр в россии, великобритания, борис джонсон, украина