Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/politolog-1774482749.html
Европа нашла способ совершить самоубийство при помощи России
В ФРГ предупредили Европу о "самоубийстве" при отказе от российского газа - РИА Новости, 23.02.2022
Европа нашла способ совершить самоубийство при помощи России
Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:53
2022-02-23T02:53
экономика
петер альтмайер
ангела меркель
олаф шольц
берлин (город)
россия
балтийское море
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока — 2".По его словам, в действительности европейским странам "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива из России для заполнения полупустых хранилищ.Политолог считает, что действия Берлина в отношении трубопровода ничего не меняют, так как он еще не действовал. По его мнению, немецкие власти приняли временную меру.Рар также предположил, что российские контрсанкции могут быть "очень жесткими".Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
берлин (город)
россия
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, петер альтмайер, ангела меркель, олаф шольц, берлин (город), россия, балтийское море, газпром, северный поток — 2, санкции в отношении россии, александр рар, в мире, германия
02:53 23.02.2022
 
В ФРГ предупредили Европу о "самоубийстве" при отказе от российского газа

Политолог Рар: введение санкций против российского газа станет самоубийством для Европы

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока — 2".
По его словам, в действительности европейским странам "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива из России для заполнения полупустых хранилищ.
"Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую", — пояснил Рар.
Политолог считает, что действия Берлина в отношении трубопровода ничего не меняют, так как он еще не действовал. По его мнению, немецкие власти приняли временную меру.
"России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о "Северном потоке — 2" не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать", — высказался эксперт.
Рар также предположил, что российские контрсанкции могут быть "очень жесткими".
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 16:15
Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ЭкономикаПетер АльтмайерАнгела МеркельОлаф ШольцБерлин (город)РоссияБалтийское мореГазпромСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииАлександр РарВ миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала