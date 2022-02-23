https://ria.ru/20220223/politolog-1774482749.html

Европа нашла способ совершить самоубийство при помощи России

В ФРГ предупредили Европу о "самоубийстве" при отказе от российского газа - РИА Новости, 23.02.2022

Европа нашла способ совершить самоубийство при помощи России

Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:53

2022-02-23T02:53

2022-02-23T02:53

экономика

петер альтмайер

ангела меркель

олаф шольц

берлин (город)

россия

балтийское море

газпром

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока — 2".По его словам, в действительности европейским странам "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива из России для заполнения полупустых хранилищ.Политолог считает, что действия Берлина в отношении трубопровода ничего не меняют, так как он еще не действовал. По его мнению, немецкие власти приняли временную меру.Рар также предположил, что российские контрсанкции могут быть "очень жесткими".Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html

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россия

балтийское море

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Никита Брыкин

экономика, петер альтмайер, ангела меркель, олаф шольц, берлин (город), россия, балтийское море, газпром, северный поток — 2, санкции в отношении россии, александр рар, в мире, германия