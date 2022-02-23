Европа нашла способ совершить самоубийство при помощи России

В ФРГ предупредили Европу о "самоубийстве" при отказе от российского газа
Политолог Рар: введение санкций против российского газа станет самоубийством для Европы
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока — 2".
По его словам, в действительности европейским странам "судорожно" нужны дополнительные поставки голубого топлива из России для заполнения полупустых хранилищ.
"Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую", — пояснил Рар.
Политолог считает, что действия Берлина в отношении трубопровода ничего не меняют, так как он еще не действовал. По его мнению, немецкие власти приняли временную меру.
"России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о "Северном потоке — 2" не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать", — высказался эксперт.
Рар также предположил, что российские контрсанкции могут быть "очень жесткими".
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики Германии сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из минэкономики, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
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Опубликовано: Никита Брыкин