Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидают мокрый снег и до трех градусов тепла
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"На фоне неустойчивой погоды с небольшими осадками, которые будут идти преимущественно в виде мокрого снега, дневная температура не превысит плюс 1-3 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 0 до 3 градусов тепла. Ветер будет идти с Запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, постепенно приближаясь к норме, в Москве давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - сказала Волосюк.
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Специалист отметила, что по сравнению со вторником ожидается небольшое похолодание. Тем не менее температурный фон остается выше средних многолетних значений примерно на 6-7 градусов и больше соответствует концу марта.
Опубликовано: Варвара Скокшина