https://ria.ru/20220223/pogoda-1774500800.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:04

2022-02-23T10:04

2022-02-23T10:04

общество

москва

погода

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."На фоне неустойчивой погоды с небольшими осадками, которые будут идти преимущественно в виде мокрого снега, дневная температура не превысит плюс 1-3 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 0 до 3 градусов тепла. Ветер будет идти с Запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, постепенно приближаясь к норме, в Москве давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - сказала Волосюк.Специалист отметила, что по сравнению со вторником ожидается небольшое похолодание. Тем не менее температурный фон остается выше средних многолетних значений примерно на 6-7 градусов и больше соответствует концу марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/otdykh-1774050145.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода