Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/pogoda-1774500800.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:04
2022-02-23T10:04
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759937733_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_44d51286bda69b127480e9e4504e3a85.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."На фоне неустойчивой погоды с небольшими осадками, которые будут идти преимущественно в виде мокрого снега, дневная температура не превысит плюс 1-3 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 0 до 3 градусов тепла. Ветер будет идти с Запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, постепенно приближаясь к норме, в Москве давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - сказала Волосюк.Специалист отметила, что по сравнению со вторником ожидается небольшое похолодание. Тем не менее температурный фон остается выше средних многолетних значений примерно на 6-7 градусов и больше соответствует концу марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/otdykh-1774050145.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759937733_371:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_81afef03e2e4cfdfdf381c3333007758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
10:04 23.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидают мокрый снег и до трех градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура 23 февраля в Москве будет соответствовать значениям конца марта, ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"На фоне неустойчивой погоды с небольшими осадками, которые будут идти преимущественно в виде мокрого снега, дневная температура не превысит плюс 1-3 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 0 до 3 градусов тепла. Ветер будет идти с Запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, постепенно приближаясь к норме, в Москве давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - сказала Волосюк.
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 13:06Сказано в эфире
Названы направления для отдыха россиян весной
Специалист отметила, что по сравнению со вторником ожидается небольшое похолодание. Тем не менее температурный фон остается выше средних многолетних значений примерно на 6-7 градусов и больше соответствует концу марта.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала