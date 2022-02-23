https://ria.ru/20220223/podderzhka-1774481039.html

Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:21

2022-02-23T02:21

2022-02-23T03:02

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донбасс

донецкая народная республика

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николас мадуро

венесуэла

владимир путин

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил президент Николас Мадуро."На Украине в результате преследования русского народа на востоке Украины были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск, чтобы защититься от истребления со стороны фашистских секторов, которые заполучили власть… И начался тяжелый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалога со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения…", — добавил Мадуро."Крайне правые, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликта путем диалога, никогда не были заинтересованы в мире, в уважении России. Много раз Путин предлагал диалог, чтобы установить основу для взаимопонимания, но элита… и группы, пришедшие к власти на Украине, предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России", — сказал президент Венесуэлы.Поэтому Венесуэла выражает поддержку Путину в защите мира в России и регионе, подчеркнул он."Заявляем о поддержке всем инициативам диалога и поиску дипломатических решений", — сказал он.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

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Никита Стома

в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, николас мадуро, венесуэла, владимир путин, россия, луганск, донецк (донецкая область), украина, буэнос-айрес (город)