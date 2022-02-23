02:21 23.02.2022 (обновлено: 03:02 23.02.2022)
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Президент Венесуэла Мадуро: страна выражает поддержку Путину в ситуации в Донбассе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил президент Николас Мадуро.
"Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России", — сказал президент Венесуэлы.
"На Украине в результате преследования русского народа на востоке Украины были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск, чтобы защититься от истребления со стороны фашистских секторов, которые заполучили власть… И начался тяжелый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалога со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения…", — добавил Мадуро.
"Крайне правые, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликта путем диалога, никогда не были заинтересованы в мире, в уважении России. Много раз Путин предлагал диалог, чтобы установить основу для взаимопонимания, но элита… и группы, пришедшие к власти на Украине, предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России", — сказал президент Венесуэлы.
Поэтому Венесуэла выражает поддержку Путину в защите мира в России и регионе, подчеркнул он.
"Заявляем о поддержке всем инициативам диалога и поиску дипломатических решений", — сказал он.
Опубликовано: Никита Стома