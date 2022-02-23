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Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР
Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:21
2022-02-23T03:02
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
николас мадуро
венесуэла
владимир путин
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил президент Николас Мадуро."На Украине в результате преследования русского народа на востоке Украины были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск, чтобы защититься от истребления со стороны фашистских секторов, которые заполучили власть… И начался тяжелый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалога со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения…", — добавил Мадуро."Крайне правые, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликта путем диалога, никогда не были заинтересованы в мире, в уважении России. Много раз Путин предлагал диалог, чтобы установить основу для взаимопонимания, но элита… и группы, пришедшие к власти на Украине, предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России", — сказал президент Венесуэлы.Поэтому Венесуэла выражает поддержку Путину в защите мира в России и регионе, подчеркнул он."Заявляем о поддержке всем инициативам диалога и поиску дипломатических решений", — сказал он.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
венесуэла
россия
луганск
донецк (донецкая область)
украина
буэнос-айрес (город)
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, николас мадуро, венесуэла, владимир путин, россия, луганск, донецк (донецкая область), украина, буэнос-айрес (город)
02:21 23.02.2022 (обновлено: 03:02 23.02.2022)
 
Мадуро поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Венесуэла Мадуро: страна выражает поддержку Путину в ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев — РИА Новости. Венесуэла выражает всю свою поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины и выступает за поиск дипломатических решений, сообщил президент Николас Мадуро.

"Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путем покончить с Россией, остановить ее и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России", — сказал президент Венесуэлы.

"На Украине в результате преследования русского народа на востоке Украины были самопровозглашены две территории как народные республики — Донецк и Луганск, чтобы защититься от истребления со стороны фашистских секторов, которые заполучили власть… И начался тяжелый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалога со стороны Путина, его результатом стали минские соглашения…", — добавил Мадуро.
"Крайне правые, пришедшие к власти на Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении конфликта путем диалога, никогда не были заинтересованы в мире, в уважении России. Много раз Путин предлагал диалог, чтобы установить основу для взаимопонимания, но элита… и группы, пришедшие к власти на Украине, предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России", — сказал президент Венесуэлы.
Поэтому Венесуэла выражает поддержку Путину в защите мира в России и регионе, подчеркнул он.
"Заявляем о поддержке всем инициативам диалога и поиску дипломатических решений", — сказал он.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколас МадуроВенесуэлаВладимир ПутинРоссияЛуганскДонецк (Донецкая область)УкраинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
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