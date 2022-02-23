Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/podchinenie-1774478395.html
Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине
Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине - РИА Новости, 23.02.2022
Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:47
2022-02-23T01:49
в мире
нато
энтони блинкен
сша
вашингтон
дмитрий кулеба
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_837f612246a2cd8c85377070d7a8bb9f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО.Оба исключили возможности компромиссов по поводу политики открытых дверей НАТО.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/namereniya-1774475601.html
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
сша
вашингтон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769690247_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_2a51c8fe34b7f7aaca3f7807bb1f8882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, энтони блинкен, сша, вашингтон, дмитрий кулеба, россия, украина
01:47 23.02.2022 (обновлено: 01:49 23.02.2022)
 
Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине

Блинкен: Россия добивается полного подчинения Украины, не просто неучастия в НАТО

© REUTERS / POOLГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО.

"Из того, что мы увидели за последние 24 часа, стало очень ясно, что это никогда не было по поводу Украины и НАТО как таковых. Президент Путин дал понять, что это касается полного подчинения Украины России, восстановления Российской империи или, что скромнее, сфер влияния, или, что еще скромнее, полного нейтралитета стран, окружающих Россию", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Оба исключили возможности компромиссов по поводу политики открытых дверей НАТО.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:16
Блинкен рассказал, чего США ждут от России
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области. Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреНАТОЭнтони БлинкенСШАВашингтонДмитрий КулебаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала