https://ria.ru/20220223/podchinenie-1774478395.html

Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине

Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:47

2022-02-23T01:47

2022-02-23T01:49

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вашингтон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО.Оба исключили возможности компромиссов по поводу политики открытых дверей НАТО.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/namereniya-1774475601.html

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

сша

вашингтон

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, нато, энтони блинкен, сша, вашингтон, дмитрий кулеба, россия, украина