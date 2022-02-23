01:47 23.02.2022 (обновлено: 01:49 23.02.2022)
Блинкен считает, что знает "истинную" цель России на Украине
Блинкен: Россия добивается полного подчинения Украины, не просто неучастия в НАТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия добивается полного подчинения Украины, не просто ее неучастия в НАТО.
"Из того, что мы увидели за последние 24 часа, стало очень ясно, что это никогда не было по поводу Украины и НАТО как таковых. Президент Путин дал понять, что это касается полного подчинения Украины России, восстановления Российской империи или, что скромнее, сфер влияния, или, что еще скромнее, полного нейтралитета стран, окружающих Россию", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Оба исключили возможности компромиссов по поводу политики открытых дверей НАТО.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Никита Стома