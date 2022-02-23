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Киев не планирует обзаводиться ядерным оружием, заявил Кулеба

Киев не планирует обзаводиться ядерным оружием, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022

Киев не планирует обзаводиться ядерным оружием, заявил Кулеба

Украина не имеет планов вновь обзаводиться ядерным оружием, от которого отказалась в 1994 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:51

2022-02-23T18:51

2022-02-23T22:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Украина не имеет планов вновь обзаводиться ядерным оружием, от которого отказалась в 1994 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."В 1994 году мы денуклеаризировали третий по величине ядерный арсенал в мире. У нас нет планов вновь обзаводиться ядерным оружием. Сегодня мы ждем, что мир выполнит встречные обязательства и обеспечит нашу безопасность перед лицом угрозы исторического уровня действиями, соответствующими по масштабу и решительности", - сказал Кулеба на заседании Генассамблеи ООН, посвященном украинскому кризису.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/putin-1774442412.html

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Петр Попадюк

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