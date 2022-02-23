https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774528800.html

Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие

Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие - РИА Новости, 23.02.2022

Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:44

2022-02-23T13:44

2022-02-23T13:44

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украина

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов."Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию такого оружия.Также предполагается создание единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применение оружия его собственник должен об этом четко предупредить. Документ предлагает запрет применения оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев осуществления указанными лицами вооруженного или группового нападения.

https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774527471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина