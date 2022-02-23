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Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие - РИА Новости, 23.02.2022
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:44
2022-02-23T13:44
в мире
украина
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов."Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию такого оружия.Также предполагается создание единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применение оружия его собственник должен об этом четко предупредить. Документ предлагает запрет применения оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев осуществления указанными лицами вооруженного или группового нападения.
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, украина
13:44 23.02.2022
 
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие

Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию такого оружия.
Также предполагается создание единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применение оружия его собственник должен об этом четко предупредить. Документ предлагает запрет применения оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев осуществления указанными лицами вооруженного или группового нападения.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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