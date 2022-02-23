https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774528800.html
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие - РИА Новости, 23.02.2022
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:44
2022-02-23T13:44
2022-02-23T13:44
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов."Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию такого оружия.Также предполагается создание единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применение оружия его собственник должен об этом четко предупредить. Документ предлагает запрет применения оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев осуществления указанными лицами вооруженного или группового нападения.
https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774527471.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие
Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости.
Верховная рада Украины приняла
в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Целью законопроекта является усиление соблюдения режима законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины
и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие, осуществить классификацию такого оружия.
Также предполагается создание единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применение оружия его собственник должен об этом четко предупредить. Документ предлагает запрет применения оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев осуществления указанными лицами вооруженного или группового нападения.