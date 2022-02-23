https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774527471.html

В СНБО Украины ответили на вопрос о разработке Киевом ядерного оружия

В СНБО Украины ответили на вопрос о разработке Киевом ядерного оружия - РИА Новости, 23.02.2022

В СНБО Украины ответили на вопрос о разработке Киевом ядерного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у него нет информации, что Украина будет разрабатывать ядерное оружие. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:35

2022-02-23T13:35

2022-02-23T13:35

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у него нет информации, что Украина будет разрабатывать ядерное оружие."Президент (Украины Владимир Зеленский) не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали все ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали полномочия обеспечивать нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие я нигде не видел, нигде не слышал, я не знаю, зачем вы так это интерпретируете", - заявил Данилов на брифинге в среду.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский