https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774517086.html

Путин напомнил, что у России есть уникальное оружие

Путин заявил о новом российском оружии, которому нет равных в мире - РИА Новости, 23.02.2022

Путин напомнил, что у России есть уникальное оружие

На боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил Владимир Путин, поздравляя соотечественников с Днем... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:11

2022-02-23T12:11

2022-02-23T14:40

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил Владимир Путин, поздравляя соотечественников с Днем защитника Отечества.По его словам, за последние годы в стране много сделали для качественной модернизации ВС: они стали более мобильными и получили новый боевой опыт, серьезно выросла подготовка частей и соединений."На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — сказал Путин.Такие комплексы — это "оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал" Вооруженных сил страны, отметил он.Как добавил российский лидер, огромное значение для ВС по-прежнему имеют подготовка кадров и личные качества солдат.В декабре Путин подчеркивал, что Москва занимает лидирующую позицию в современном мире по разработке современных видов вооружения. Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/prazdnik-1774497472.html

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

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Поздравление Владимира Путина с Днем защитника Отечества Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке. 2022-02-23T12:11 true PT5M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

безопасность, технологии, россия, владимир путин