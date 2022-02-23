https://ria.ru/20220223/oruzhie-1774517086.html
Путин напомнил, что у России есть уникальное оружие
Путин заявил о новом российском оружии, которому нет равных в мире - РИА Новости, 23.02.2022
Путин напомнил, что у России есть уникальное оружие
На боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил Владимир Путин, поздравляя соотечественников с Днем... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:11
2022-02-23T12:11
2022-02-23T14:40
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил Владимир Путин, поздравляя соотечественников с Днем защитника Отечества.По его словам, за последние годы в стране много сделали для качественной модернизации ВС: они стали более мобильными и получили новый боевой опыт, серьезно выросла подготовка частей и соединений."На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — сказал Путин.Такие комплексы — это "оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал" Вооруженных сил страны, отметил он.Как добавил российский лидер, огромное значение для ВС по-прежнему имеют подготовка кадров и личные качества солдат.В декабре Путин подчеркивал, что Москва занимает лидирующую позицию в современном мире по разработке современных видов вооружения. Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/prazdnik-1774497472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Владимира Путина с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке.
2022-02-23T12:11
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PT5M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
12:11 23.02.2022 (обновлено: 14:40 23.02.2022)
Путин заявил о новом российском оружии, которому нет равных в мире
Путин заявил, что на боевом дежурстве в ВС России стоит оружие, которому нет равных в мире
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На боевом дежурстве в Вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил Владимир Путин, поздравляя соотечественников с Днем защитника Отечества.
По его словам, за последние годы в стране много сделали для качественной модернизации ВС: они стали более мобильными и получили новый боевой опыт, серьезно выросла подготовка частей и соединений.
"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", — сказал Путин.
Такие комплексы — это "оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал" Вооруженных сил страны, отметил он.
Как добавил российский лидер, огромное значение для ВС по-прежнему имеют подготовка кадров и личные качества солдат.
В декабре Путин подчеркивал, что Москва занимает лидирующую позицию в современном мире по разработке современных видов вооружения. Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.
В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
Опубликовано: Ольга Матыс