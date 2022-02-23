https://ria.ru/20220223/ogranicheniya-1774565728.html

ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР

ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР

Еврокомиссия уведомила в среду об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:12

2022-02-23T18:12

2022-02-23T22:52

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

еврокомиссия

украина

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Еврокомиссия уведомила в среду об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.В уведомлении указывается, что в сложившихся в настоящее время условиях украинские власти не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, данные товары не попадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС."Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством", - говорится в документе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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украина

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, украина, признание днр и лнр в россии