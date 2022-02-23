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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ogranicheniya-1774565728.html
ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР
ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР
Еврокомиссия уведомила в среду об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:12
2022-02-23T22:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
еврокомиссия
украина
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Еврокомиссия уведомила в среду об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.В уведомлении указывается, что в сложившихся в настоящее время условиях украинские власти не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, данные товары не попадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС."Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством", - говорится в документе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774566276.html
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ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, украина, признание днр и лнр в россии
18:12 23.02.2022 (обновлено: 22:52 23.02.2022)
 
ЕК сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР

Еврокомиссия сообщила об ограничениях в торговле с ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Еврокомиссия уведомила в среду об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях", говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
В уведомлении указывается, что в сложившихся в настоящее время условиях украинские власти не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, данные товары не попадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина-ЕС.
"Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством", - говорится в документе.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЕврокомиссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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