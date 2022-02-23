https://ria.ru/20220223/ofcom-1774569652.html

Ofcom усилил надзор за освещением в Британии событий на Украине

Ofcom усилил надзор за освещением в Британии событий на Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Ofcom усилил надзор за освещением в Британии событий на Украине

Медиарегулятор Великобритании Ofcom внимательно следит за освещением событий на Украине телеканалами в стране и примет решительные меры при нарушении правил,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:51

2022-02-23T18:51

2022-02-23T19:51

в мире

украина

донбасс

ofcom

великобритания

медиавойны

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770041672_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_8f7da16fb9abd4faea554f832110c2e5.jpg

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Медиарегулятор Великобритании Ofcom внимательно следит за освещением событий на Украине телеканалами в стране и примет решительные меры при нарушении правил, заявила глава регулятора Мелани Доуэс в ответ на обращение британского министра о пересмотре лицензии на вещание телеканала RT. При этом RT уже заявлял, что не нарушал правил лицензии регулятора и сам Ofcom не ставил под сомнение правомерность ее выдачи.Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта Надин Дорриес обратилась к Ofcom c просьбой пересмотреть лицензию на вещание RT в Великобритании. Дорриес в своем письме отметила важность ограничения возможности России "распространять пропаганду" в Великобритании, в том числе по Украине. По ее словам, RT является частью российской глобальной кампании по дезинформации". Она призвала Ofcom гарантировать своевременные и открытые действия, выразив надежду, что регулятор будет внимательно следить за ситуацией. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стамер попросил Джонсона запретить вещание RT в Британии, Джонсон заявил, что вопрос должен решать медиарегулятор."Признавая серьезность природы кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили наш надзор за освещением событий вещателями в Великобритании. Мы изучаем жалобы в этой сфере в срочном порядке и не будем мешкать с принятием стремительных мер в случае необходимости. Я уверена, что у нас есть широкий спектр мер воздействия, и наш опыт показывает, что, когда мы фиксируем нарушение правил, мы можем принять меры" - говорится в опубликованном ответном письме Доуэс.Она подчеркнула, что, согласно своду правил вещания Ofcom, все обладатели лицензий на вещание должны подавать новости достоверно и беспристрастно. Глава регулятора добавила, что вещателям допускается представлять вопросы с определённой точки зрения, но альтернативная точка зрения и мнения также должны быть представлены. Глава Ofcom назвала недопустимой одностороннюю пропаганду со стороны вещателей.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom, "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220223/rt-1774551293.html

https://ria.ru/20220223/smi-1774551150.html

украина

донбасс

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, ofcom, великобритания, европарламент