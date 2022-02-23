15:13 23.02.2022 (обновлено: 15:24 23.02.2022)
Обстрелы со стороны ВСУ после признания ДНР усилились, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: обстрелы со стороны ВСУ после признания республики усилились
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков после признания Россией Донецкой народной республики усилилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Как отреагировали вооруженные формирования Украины (на признание - ред.)? Ну, во время проведения Совбеза, во время экскурса в историю со стороны президента РФ сложилось впечатление, что они смотрели очень внимательно, и обстрелов не было. Именно в этот период. Что же касается после этого - количество обстрелов и провокаций увеличилось", - заявил Пушилин на брифинге.
В частности, во вторник впервые за долгое время "были использованы "Грады" по Донецку, РСЗО". "Этого давно не было. Это реакция, связанная с признанием", - отметил Пушилин.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Варвара Скокшина