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Обстрелы со стороны ВСУ после признания ДНР усилились, заявил Пушилин
Обстрелы со стороны ВСУ после признания ДНР усилились, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.02.2022
Обстрелы со стороны ВСУ после признания ДНР усилились, заявил Пушилин
Количество обстрелов со стороны украинских силовиков после признания Россией Донецкой народной республики усилилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:13
2022-02-23T15:24
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков после признания Россией Донецкой народной республики усилилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Как отреагировали вооруженные формирования Украины (на признание - ред.)? Ну, во время проведения Совбеза, во время экскурса в историю со стороны президента РФ сложилось впечатление, что они смотрели очень внимательно, и обстрелов не было. Именно в этот период. Что же касается после этого - количество обстрелов и провокаций увеличилось", - заявил Пушилин на брифинге.В частности, во вторник впервые за долгое время "были использованы "Грады" по Донецку, РСЗО". "Этого давно не было. Это реакция, связанная с признанием", - отметил Пушилин.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, денис пушилин
15:13 23.02.2022 (обновлено: 15:24 23.02.2022)
 
Обстрелы со стороны ВСУ после признания ДНР усилились, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: обстрелы со стороны ВСУ после признания республики усилились

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков после признания Россией Донецкой народной республики усилилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Как отреагировали вооруженные формирования Украины (на признание - ред.)? Ну, во время проведения Совбеза, во время экскурса в историю со стороны президента РФ сложилось впечатление, что они смотрели очень внимательно, и обстрелов не было. Именно в этот период. Что же касается после этого - количество обстрелов и провокаций увеличилось", - заявил Пушилин на брифинге.
В частности, во вторник впервые за долгое время "были использованы "Грады" по Донецку, РСЗО". "Этого давно не было. Это реакция, связанная с признанием", - отметил Пушилин.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал цель мобилизации в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДНРДенис Пушилин
 
 
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