https://ria.ru/20220223/obraschenie-1774550249.html
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:13
2022-02-23T16:13
2022-02-23T16:24
в мире
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верховная рада украины
россия
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте украинского парламента.Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, россия
16:13 23.02.2022 (обновлено: 16:24 23.02.2022)
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
В Раде зарегистрировали проект обращения в ООН по исключению России из членов организации