https://ria.ru/20220223/obraschenie-1774550249.html

В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН - РИА Новости, 23.02.2022

В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:13

2022-02-23T16:13

2022-02-23T16:24

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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте украинского парламента.Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, россия