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В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН - РИА Новости, 23.02.2022
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН
Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:13
2022-02-23T16:24
в мире
украина
верховная рада украины
россия
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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте украинского парламента.Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html
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Влада Копылова
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в мире, украина, верховная рада украины, россия
16:13 23.02.2022 (обновлено: 16:24 23.02.2022)
 
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

В Раде зарегистрировали проект обращения в ООН по исключению России из членов организации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.
Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:14
В Раде заявили, что у Зеленского на счетах лежит более миллиарда долларов
Опубликовано: Влада Копылова
 
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