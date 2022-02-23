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Путин назвал важнейшую государственную задачу
Путин назвал важнейшую государственную задачу - РИА Новости, 23.02.2022
Путин назвал важнейшую государственную задачу
Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, ВС РФ служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:18
2022-02-23T00:18
безопасность
общество
россия
москва
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, ВС РФ служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, развития страны, заявил президент Владимир Путин.
россия
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безопасность, общество, россия, москва, владимир путин, день защитника отечества
00:18 23.02.2022
 
Путин назвал важнейшую государственную задачу

Путин: обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, ВС РФ служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, развития страны, заявил президент Владимир Путин.
"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", — сказал президент в поздравлении с Днем защитника Отечества.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Владимир Путин
Президент России
Опубликовано: Никита Стома
 
БезопасностьОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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