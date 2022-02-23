https://ria.ru/20220223/oboronosposobnost-1774471020.html
Путин назвал важнейшую государственную задачу
Путин назвал важнейшую государственную задачу - РИА Новости, 23.02.2022
Путин назвал важнейшую государственную задачу
Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, ВС РФ служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:18
2022-02-23T00:18
2022-02-23T00:18
безопасность
общество
россия
москва
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, ВС РФ служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, развития страны, заявил президент Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, общество, россия, москва, владимир путин, день защитника отечества
Путин назвал важнейшую государственную задачу
Путин: обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей