В Австралии из-за наводнений погиб человек
В австралийском штате Квинсленд из-за наводнений погибла 63-летняя женщина
Панорама на австралийский город Брисбен. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Наводнения в австралийском штате Квинсленд привели к гибели 63-летней женщины, еще один человек пропал без вести, а также сошел с рельсов товарный поезд, передают местные СМИ.
Как передал телеканал 9News, погибшая женщина найдена в ее затонувшем во время наводнения автомобиле в районе Саншайн-Кост. Полиция несколько часов не могла открыть автомобиль из-за быстро поднимавшегося уровня воды.
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По данным телеканала, идут также поиски пропавшего без вести 54-летнего мотоциклиста.
Радиостанция 4BS сообщила об аварии грузового поезда к югу от города Джимпи - он сошел с рельсов после продолжавшихся всю ночь дождей.
Власти штата Квинсленд призвали жителей штата не выезжать на дороги и мосты в районе наводнений, не пересекать затопленные части дорог.
По данным синоптиков, в районе Саншайн-Кост менее, чем за шесть часов, выпало до 300 миллиметров осадков.
Как сообщает также 9News, два дня дожди шли и в Сиднее, где отмечено около сотни повреждений дорог и домов.
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Опубликовано: Дарья Буймова