https://ria.ru/20220223/navodnenie-1774501155.html

В Австралии из-за наводнений погиб человек

В Австралии из-за наводнений погиб человек - РИА Новости, 23.02.2022

В Австралии из-за наводнений погиб человек

Наводнения в австралийском штате Квинсленд привели к гибели 63-летней женщины, еще один человек пропал без вести, а также сошел с рельсов товарный поезд,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:09

2022-02-23T10:09

2022-02-23T10:09

в мире

квинсленд

сидней

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Наводнения в австралийском штате Квинсленд привели к гибели 63-летней женщины, еще один человек пропал без вести, а также сошел с рельсов товарный поезд, передают местные СМИ.Как передал телеканал 9News, погибшая женщина найдена в ее затонувшем во время наводнения автомобиле в районе Саншайн-Кост. Полиция несколько часов не могла открыть автомобиль из-за быстро поднимавшегося уровня воды.По данным телеканала, идут также поиски пропавшего без вести 54-летнего мотоциклиста.Радиостанция 4BS сообщила об аварии грузового поезда к югу от города Джимпи - он сошел с рельсов после продолжавшихся всю ночь дождей.Власти штата Квинсленд призвали жителей штата не выезжать на дороги и мосты в районе наводнений, не пересекать затопленные части дорог.По данным синоптиков, в районе Саншайн-Кост менее, чем за шесть часов, выпало до 300 миллиметров осадков.Как сообщает также 9News, два дня дожди шли и в Сиднее, где отмечено около сотни повреждений дорог и домов.

https://ria.ru/20220201/navodnenie-1770412009.html

https://ria.ru/20211212/livni-1763379396.html

квинсленд

сидней

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, квинсленд, сидней