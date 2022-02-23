https://ria.ru/20220223/nastuplenie-1774484719.html

Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России

Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью телекомпании Fox, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:39

2022-02-23T03:39

2022-02-23T03:39

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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дмитрий кулеба

украина

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью телекомпании Fox, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться возможное российское наступление, и потому видят единственный вариант в том, чтобы самим действовать максимально оперативно.В сложившихся обстоятельствах единственное решение, по словам министра, состоит в том, чтобы "действовать настолько быстро, насколько мы можем".Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска. "Но в высших интересах поддержания мирового порядка и защиты интересов США за рубежом предоставить Украине столько помощи, сколько возможно", — сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/lend-liz-1774476882.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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сша

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вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша, дмитрий кулеба, украина, вашингтон