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Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России
Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью телекомпании Fox, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:39
2022-02-23T03:39
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
сша
дмитрий кулеба
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью телекомпании Fox, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться возможное российское наступление, и потому видят единственный вариант в том, чтобы самим действовать максимально оперативно.В сложившихся обстоятельствах единственное решение, по словам министра, состоит в том, чтобы "действовать настолько быстро, насколько мы можем".Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска. "Но в высших интересах поддержания мирового порядка и защиты интересов США за рубежом предоставить Украине столько помощи, сколько возможно", — сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220223/lend-liz-1774476882.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша, дмитрий кулеба, украина, вашингтон
03:39 23.02.2022
 
Кулеба не смог назвать "сроки наступления" России

Глава МИД Украины Кулеба: США не знают, как быстро может развиваться "наступление" России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью телекомпании Fox, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться возможное российское наступление, и потому видят единственный вариант в том, чтобы самим действовать максимально оперативно.

"Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия — ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве", — сказал он.

В сложившихся обстоятельствах единственное решение, по словам министра, состоит в том, чтобы "действовать настолько быстро, насколько мы можем".
Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска. "Но в высших интересах поддержания мирового порядка и защиты интересов США за рубежом предоставить Украине столько помощи, сколько возможно", — сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:27
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАДмитрий КулебаУкраинаВашингтон
 
 
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