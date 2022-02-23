https://ria.ru/20220223/narusheniya-1774598934.html

ОБСЕ зафиксировала 528 нарушений тишины в ДНР и 1182 нарушения в ЛНР

ОБСЕ зафиксировала 528 нарушений тишины в ДНР и 1182 нарушения в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

ОБСЕ зафиксировала 528 нарушений тишины в ДНР и 1182 нарушения в ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что за минувшие сутки зарегистрировала 528 нарушений тишины вокруг ДНР и 1182 нарушения режима прекращения РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:34

2022-02-23T23:34

2022-02-23T23:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

луганская область

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что за минувшие сутки зарегистрировала 528 нарушений тишины вокруг ДНР и 1182 нарушения режима прекращения огня вокруг ЛНР."В Донецкой области СММ зафиксировала 528 нарушений режима прекращения огня, в том числе 345 взрывов... В Луганской области миссия зафиксировала 1182 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1075 взрывов", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганская область, донецкая народная республика, россия, смм обсе