https://ria.ru/20220223/narusheniya-1774591805.html

ВСУ нарушили 16 раз режим тишины в ЛНР за полтора часа, заявили в СЦКК

ВСУ нарушили 16 раз режим тишины в ЛНР за полтора часа, заявили в СЦКК - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ нарушили 16 раз режим тишины в ЛНР за полтора часа, заявили в СЦКК

Украинские силовики за полтора часа 16 раз нарушили режим тишины в ЛНР, сообщает в Telegram представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:07

2022-02-23T22:07

2022-02-23T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полтора часа 16 раз нарушили режим тишины в ЛНР, сообщает в Telegram представительство республики в СЦКК.Согласно заявлению, обстрелу подверглись населенные пункты Раёвка, Кировск, Санжаровка, Веселая Гора, Желобок, Обозное, Золотое, Калиново-Бощеватое, Калиновка. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы с 19.45 до 21.10.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В пе рвую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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