22:07 23.02.2022 (обновлено: 22:33 23.02.2022)
ВСУ нарушили 16 раз режим тишины в ЛНР за полтора часа, заявили в СЦКК
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ нарушили 16 раз режим тишины в республике за 1,5 часа
Боец Народной милиции ЛНР
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полтора часа 16 раз нарушили режим тишины в ЛНР, сообщает в Telegram представительство республики в СЦКК.
Согласно заявлению, обстрелу подверглись населенные пункты Раёвка, Кировск, Санжаровка, Веселая Гора, Желобок, Обозное, Золотое, Калиново-Бощеватое, Калиновка. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы с 19.45 до 21.10.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В пе рвую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Петр Попадюк