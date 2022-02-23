https://ria.ru/20220223/napadeniya-1774579949.html

Глава СК поручил фиксировать все случаи военных нападений ВСУ в Донбассе

Глава СК поручил фиксировать все случаи военных нападений ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

Глава СК поручил фиксировать все случаи военных нападений ВСУ в Донбассе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса, расследовать все факты... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:17

2022-02-23T20:17

2022-02-23T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

александр бастрыкин

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россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса, расследовать все факты преступных действий ВСУ, сообщается на сайте ведомства. "Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным ГСУ СК России поручено фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса и тщательным образом расследовать все факты преступных действий ВСУ на территории ЛНР и ДНР", — говорится в публикации..Отмечается, что СМИ сообщали об увеличении числа обстрелов Донбасса. По данным представителя Народной милиции ЛНР, "зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня". Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики, украинские силовики применяют минометы, артиллерийские установки и БМП. Есть случаи гибели среди мирных жителей.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, днр, вооруженные силы украины, в мире, признание днр и лнр в россии