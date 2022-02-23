20:17 23.02.2022 (обновлено: 22:43 23.02.2022)
Глава СК поручил фиксировать все случаи военных нападений ВСУ в Донбассе
Глава СК Бастрыкин поручил фиксировать все случаи военных нападений ВСУ в Донбассе
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса, расследовать все факты преступных действий ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что СМИ сообщали об увеличении числа обстрелов Донбасса. По данным представителя Народной милиции ЛНР, "зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня". Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики, украинские силовики применяют минометы, артиллерийские установки и БМП. Есть случаи гибели среди мирных жителей.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Петр Попадюк