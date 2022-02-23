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Блинкен рассказал, чего США ждут от России
Блинкен рассказал, чего США ждут от России - РИА Новости, 23.02.2022
Блинкен рассказал, чего США ждут от России
США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать серьезность намерений в контексте такой работы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:16
2022-02-23T01:16
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
ростовская область
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать серьезность намерений в контексте такой работы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."В минувшие 24 часа она (Россия) демонстрировала прямо противоположное", — отметил Блинкен.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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россия
ростовская область
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, ростовская область, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, вашингтон
01:16 23.02.2022
 
Блинкен рассказал, чего США ждут от России

Блинкен: США открыты для дипломатии, но Россия должна показать серьезность намерений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать серьезность намерений в контексте такой работы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы и партнеры остаемся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно", — сказал Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Украины в Вашингтоне.

"В минувшие 24 часа она (Россия) демонстрировала прямо противоположное", — отметил Блинкен.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:02
Блинкен заявил об отмене встречи с Лавровым
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВашингтон
 
 
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