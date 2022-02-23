https://ria.ru/20220223/namereniya-1774475601.html

Блинкен рассказал, чего США ждут от России

Блинкен рассказал, чего США ждут от России - РИА Новости, 23.02.2022

Блинкен рассказал, чего США ждут от России

США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать серьезность намерений в контексте такой работы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:16

2022-02-23T01:16

2022-02-23T01:16

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

ростовская область

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать серьезность намерений в контексте такой работы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."В минувшие 24 часа она (Россия) демонстрировала прямо противоположное", — отметил Блинкен.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220223/vstrecha-1774474134.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

вашингтон

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, ростовская область, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, вашингтон