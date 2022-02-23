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В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 23.02.2022
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:15
2022-02-23T17:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения на женщину наледи с крыши здания в посёлке Богородский. От полученных повреждений она скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://realty.ria.ru/20220222/dzerzhinsk-1774247914.html
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Дарья Буймова
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происшествия, московская область (подмосковье)
17:15 23.02.2022
 
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши

В Сергиево-Посадском городском округе женщина погибла из-за падения наледи с крыши

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения на женщину наледи с крыши здания в посёлке Богородский. От полученных повреждений она скончалась", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 09:23
В нижегородском Дзержинске на женщину упала наледь
Уточняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 16:17В России
На востоке Москвы женщину убила упавшая с крыши наледь
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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