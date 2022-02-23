https://ria.ru/20220223/naled-1774559081.html

В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши

В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 23.02.2022

В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:15

2022-02-23T17:15

2022-02-23T17:15

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения на женщину наледи с крыши здания в посёлке Богородский. От полученных повреждений она скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://realty.ria.ru/20220222/dzerzhinsk-1774247914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/led-1773598878.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье)