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В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 23.02.2022
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:15
2022-02-23T17:15
2022-02-23T17:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши в поселке Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения на женщину наледи с крыши здания в посёлке Богородский. От полученных повреждений она скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://realty.ria.ru/20220222/dzerzhinsk-1774247914.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье женщина погибла из-за падения наледи с крыши
В Сергиево-Посадском городском округе женщина погибла из-за падения наледи с крыши