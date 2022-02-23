https://ria.ru/20220223/nablyudateli-1774594891.html
Наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет, заявил Басурин
Наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет, заявил Басурин - РИА Новости, 23.02.2022
Наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет, заявил Басурин
Наблюдатели ОБСЕ продолжают выполнять свою миссию в Донецке, их никто не выгоняет, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:48
2022-02-23T22:48
2022-02-23T23:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
обсе
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ продолжают выполнять свою миссию в Донецке, их никто не выгоняет, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По крайней мере, они ещё находятся здесь. Я их видел, сегодня в том числе. Но как это будет дальше происходить, мне трудно сказать, потому что они находились с разрешения украинских властей, подписывали договор с Украиной… Думаю, руководство МИД (ДНР) предпримет шаги, может, по-другому переподпишет", - заявил Басурин РИА Новости.Он подчеркнул, что "их никто не выгоняет, на данный момент они выполняют свою миссию".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, обсе
22:48 23.02.2022 (обновлено: 23:13 23.02.2022)
Наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет, заявил Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: наблюдателей ОБСЕ никто из ДНР не выгоняет