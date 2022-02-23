https://ria.ru/20220223/moskva-1775034299.html
Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу
Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу - РИА Новости, 25.02.2022
Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу
Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-23T11:33
2022-02-23T11:33
2022-02-25T13:37
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Сегодня в городе до плюс 3 градусов, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220221/moskva-1774033471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве