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Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу
Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу - РИА Новости, 25.02.2022
Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу
Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-23T11:33
2022-02-25T13:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Сегодня в городе до плюс 3 градусов, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
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москва, снегопад в москве
11:33 23.02.2022 (обновлено: 13:37 25.02.2022)
 

Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Сегодня в городе до плюс 3 градусов, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в Москве
 
 
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