https://ria.ru/20220223/moskva-1775034299.html

Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу

Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу - РИА Новости, 25.02.2022

Горслужбы Москвы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу

Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-23T11:33

2022-02-23T11:33

2022-02-25T13:37

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москва

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и ночной минусовой температуре, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Сегодня в городе до плюс 3 градусов, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220221/moskva-1774033471.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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