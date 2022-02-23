05:07 23.02.2022 (обновлено: 07:06 23.02.2022)
Кисида назвал условие для введения дополнительных санкций против России
Премьер Японии Кисида: при ухудшении ситуации вокруг Украины будут рассмотрены новые меры
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 23 фев — РИА Новости. В случае ухудшения ситуации вокруг Украины Японией будут рассмотрены новые меры, об этом в среду заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.
"Напряженность ситуации вокруг Украины нарастает. Правительство тесно взаимодействует с мировым сообществом для нормализации обстановки. Основу мер я назвал, мы будем разрабатывать детали. Что касается необходимых процедур, то как только они будут закончены, меры будут приведены в действие. Ситуация остается непрогнозируемой. Есть разные возможности (ее развития). Поэтому в случае ее ухудшения совместно с мировым сообществом, начиная со стран "семерки", нам придется без промедления рассматривать введение новых мер. В любом случае, будем досконально уточнять, как будет развиваться ситуация, проводить обмен информацией с европейскими странами и США и затем принимать соответствующие решения", — сказал премьер-министр Кисида.
Он отметил, что "нельзя исключать различных вариантов выбора".
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик. Санкции подразумевают запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей двух республик, запрет на экспортно-импортные отношения с этими республиками, а также запрет на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Никита Стома