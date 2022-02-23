https://ria.ru/20220223/mery-1774487050.html

Кисида назвал условие для введения дополнительных санкций против России

Кисида назвал условие для введения дополнительных санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022

Кисида назвал условие для введения дополнительных санкций против России

В случае ухудшения ситуации вокруг Украины Японией будут рассмотрены новые меры, об этом в среду заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с признанием РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T05:07

2022-02-23T05:07

2022-02-23T07:06

в мире

фумио кисида

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

япония

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ТОКИО, 23 фев — РИА Новости. В случае ухудшения ситуации вокруг Украины Японией будут рассмотрены новые меры, об этом в среду заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик.Он отметил, что "нельзя исключать различных вариантов выбора".Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик. Санкции подразумевают запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей двух республик, запрет на экспортно-импортные отношения с этими республиками, а также запрет на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774481339.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

япония

донбасс

токио

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, фумио кисида, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, япония, донбасс, санкции в отношении россии, токио