https://ria.ru/20220223/litsemerie-1774473663.html

Немцам стало стыдно за своего канцлера из-за России

В бундестаге назвали решение Шольца по "Северному потоку — 2" лицемерием - РИА Новости, 23.02.2022

Немцам стало стыдно за своего канцлера из-за России

Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:37

2022-02-23T01:37

2022-02-23T09:17

петер альтмайер

экономика

ангела меркель

балтийское море

россия

газпром

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК.Парламентарий считает, что запуск трубопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. Однако теперь есть риск того, что в Германии заметно вырастут цены на газ, пояснил он. Так, Берлину придется покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российское голубое топливо, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину.При этом, по его словам, ситуация с российским проектом еще может измениться.Ранее министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20220223/potok-1774471985.html

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774413182.html

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вашингтон (город)

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Никита Брыкин

петер альтмайер, экономика, ангела меркель, балтийское море, россия, газпром, uniper, wintershall, вашингтон (город), северный поток — 2, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, германия, клаус эрнст