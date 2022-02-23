Немцам стало стыдно за своего канцлера из-за России

01:37 23.02.2022 (обновлено: 09:17 23.02.2022)
В бундестаге назвали решение Шольца по "Северному потоку — 2" лицемерием
Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерием остановку сертификации "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК.
"Я считаю это лицемерием (решение канцлера Германии Олафа Шольца — Прим. ред.), потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", — подчеркнул депутат.
Парламентарий считает, что запуск трубопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. Однако теперь есть риск того, что в Германии заметно вырастут цены на газ, пояснил он. Так, Берлину придется покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российское голубое топливо, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину.
При этом, по его словам, ситуация с российским проектом еще может измениться.
"Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", — заявил Эрнст.
Ранее министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Опубликовано: Никита Брыкин