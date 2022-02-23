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https://ria.ru/20220223/litsemerie-1774473663.html
Немцам стало стыдно за своего канцлера из-за России
В бундестаге назвали решение Шольца по "Северному потоку — 2" лицемерием - РИА Новости, 23.02.2022
Немцам стало стыдно за своего канцлера из-за России
Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:37
2022-02-23T09:17
петер альтмайер
экономика
ангела меркель
балтийское море
россия
газпром
uniper
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК.Парламентарий считает, что запуск трубопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. Однако теперь есть риск того, что в Германии заметно вырастут цены на газ, пояснил он. Так, Берлину придется покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российское голубое топливо, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину.При этом, по его словам, ситуация с российским проектом еще может измениться.Ранее министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20220223/potok-1774471985.html
https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774413182.html
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петер альтмайер, экономика, ангела меркель, балтийское море, россия, газпром, uniper, wintershall, вашингтон (город), северный поток — 2, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, германия, клаус эрнст
01:37 23.02.2022 (обновлено: 09:17 23.02.2022)
 
В бундестаге назвали решение Шольца по "Северному потоку — 2" лицемерием

Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерием остановку сертификации "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства о приостановке сертификации "Северного потока — 2" несет с собой проблемы, поскольку такая мера затрагивает и Европу, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК.

"Я считаю это лицемерием (решение канцлера Германии Олафа Шольца — Прим. ред.), потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", — подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что запуск трубопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. Однако теперь есть риск того, что в Германии заметно вырастут цены на газ, пояснил он. Так, Берлину придется покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российское голубое топливо, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину.
При этом, по его словам, ситуация с российским проектом еще может измениться.

"Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", — заявил Эрнст.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:32
Шольц не смог сказать, будет ли "Северный поток — 2" когда-то запущен
Ранее министерство экономики Германии по поручению Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
До этого Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору, где указало на необходимость в новом российском газопроводе для обеспечения потребностей в энергетике ФРГ.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:53
Депутат бундестага: ФРГ искала предлог для остановки "Северного потока — 2"
Опубликовано: Никита Брыкин
 
Петер АльтмайерЭкономикаАнгела МеркельБалтийское мореРоссияГазпромUniperWintershallВашингтон (город)Северный поток — 2Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГерманияКлаус Эрнст
 
 
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