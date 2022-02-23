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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/lavrov-1774514415.html
Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров
Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров
Россия довела до генсека ООН Антониу Гутерриша оценку Москвой его заявлений по теме Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:50
2022-02-23T12:34
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
антониу гутерреш
россия
ростовская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия довела до генсека ООН Антониу Гутерриша оценку Москвой его заявлений по теме Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров."К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", — сказал Лавров в ходе переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.Он также попросил его при возможности передать оценки России лично Гутерришу.Ранее генсек ООН назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, антониу гутерреш, россия, ростовская область, луганская народная республика, оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:50 23.02.2022 (обновлено: 12:34 23.02.2022)
 
Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров

Глава МИД Лавров назвал слова генсека ООН Гутерриша об Украине не соответствующими статусу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия довела до генсека ООН Антониу Гутерриша оценку Москвой его заявлений по теме Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", — сказал Лавров в ходе переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Он также попросил его при возможности передать оценки России лично Гутерришу.
Ранее генсек ООН назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ООН ни разу не возвысил голос по ситуации на Украине, заявил Лавров
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинАнтониу ГутеррешРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаООНСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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