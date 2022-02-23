https://ria.ru/20220223/lavrov-1774514415.html

Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров

Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022

Россия довела до генсека ООН оценку Москвы его заявлений, заявил Лавров

Россия довела до генсека ООН Антониу Гутерриша оценку Москвой его заявлений по теме Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:50

2022-02-23T11:50

2022-02-23T12:34

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия довела до генсека ООН Антониу Гутерриша оценку Москвой его заявлений по теме Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров."К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", — сказал Лавров в ходе переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.Он также попросил его при возможности передать оценки России лично Гутерришу.Ранее генсек ООН назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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