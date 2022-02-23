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Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров
Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:42
2022-02-23T12:05
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве.
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Варвара Скокшина
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в мире, сергей лавров, россия
11:42 23.02.2022 (обновлено: 12:05 23.02.2022)
 
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому поводу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 февраля, 15:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия по-прежнему открыта к диалогу с Западом, заявил Лавров
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСергей ЛавровРоссия
 
 
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