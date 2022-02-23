https://ria.ru/20220223/lavrov-1774513346.html

Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров

Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022

Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров

Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:42

2022-02-23T11:42

2022-02-23T12:05

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве.

https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия