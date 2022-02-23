https://ria.ru/20220223/lavrov-1774513346.html
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.02.2022
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров
Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:42
2022-02-23T11:42
2022-02-23T12:05
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Конфронтацию в отношении России сейчас пытаются нагнетать по любому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ", - сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве.
https://ria.ru/20220222/lavrov-1774374791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия
11:42 23.02.2022 (обновлено: 12:05 23.02.2022)
Конфронтацию в отношении России нагнетают по любому поводу, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому поводу