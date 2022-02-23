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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/kuzbass-1774492240.html
Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР
Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР
Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации правительства... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:17
2022-02-23T08:47
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
кемеровская область
общество
признание днр и лнр в россии
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КЕМЕРОВО, 23 фев – РИА Новости. Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Более 200 студентов Кузбасса отправились в муниципалитеты региона в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный Десант РСО". Сегодня на площади Советов (в Кемерово – ред.) к ним присоединились еще около 300 человек для участия во флешмобе в поддержку дружественных Луганской и Донецкой Народных Республик", – говорится в сообщении.Отмечается, что поддержать народ дружеских республик может каждый, разместив свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #СвоихНеБросаем и #21022022."Двадцать первого февраля 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - о дружбе и взаимопомощи. Сегодня на главной площади столицы Кузбасса развернули Государственный флаг Российской Федерации, который стал символом того, что Россия своих в беде не бросает", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.Отряды "Снежного Десанта" из пяти вузов Кемерово посетят Мыски, Прокопьевский, Яйский, Гурьевский, Яшкинский, Топкинский, Беловский и Мариинский муниципальные округа. Студенты в течение пяти дней будут проводить профориентационные занятия для школьников, концертные программы и оказывать шефскую помощь жителям Кузбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, кемеровская область, общество, признание днр и лнр в россии
08:17 23.02.2022 (обновлено: 08:47 23.02.2022)
 
Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР

Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку ДДНР и ЛНР

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаУчастники "Снежного Десанта" во время флешмоба в поддержку ДНР и ЛНР
Участники Снежного Десанта во время флешмоба в поддержку ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Участники "Снежного Десанта" во время флешмоба в поддержку ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 фев – РИА Новости. Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Более 200 студентов Кузбасса отправились в муниципалитеты региона в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный Десант РСО". Сегодня на площади Советов (в Кемерово – ред.) к ним присоединились еще около 300 человек для участия во флешмобе в поддержку дружественных Луганской и Донецкой Народных Республик", – говорится в сообщении.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
03:42
Признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие, заявил президент ЦАР
Отмечается, что поддержать народ дружеских республик может каждый, разместив свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #СвоихНеБросаем и #21022022.
"Двадцать первого февраля 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - о дружбе и взаимопомощи. Сегодня на главной площади столицы Кузбасса развернули Государственный флаг Российской Федерации, который стал символом того, что Россия своих в беде не бросает", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.
Отряды "Снежного Десанта" из пяти вузов Кемерово посетят Мыски, Прокопьевский, Яйский, Гурьевский, Яшкинский, Топкинский, Беловский и Мариинский муниципальные округа. Студенты в течение пяти дней будут проводить профориентационные занятия для школьников, концертные программы и оказывать шефскую помощь жителям Кузбасса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияКемеровская областьОбществоПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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