https://ria.ru/20220223/kuzbass-1774492240.html

Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР

Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Студенты Кузбасса устроили флешмоб в поддержку ДНР И ЛНР

Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации правительства... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:17

2022-02-23T08:17

2022-02-23T08:47

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

кемеровская область

общество

признание днр и лнр в россии

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КЕМЕРОВО, 23 фев – РИА Новости. Студенты-участники "Снежного десанта" провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Более 200 студентов Кузбасса отправились в муниципалитеты региона в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный Десант РСО". Сегодня на площади Советов (в Кемерово – ред.) к ним присоединились еще около 300 человек для участия во флешмобе в поддержку дружественных Луганской и Донецкой Народных Республик", – говорится в сообщении.Отмечается, что поддержать народ дружеских республик может каждый, разместив свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #СвоихНеБросаем и #21022022."Двадцать первого февраля 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - о дружбе и взаимопомощи. Сегодня на главной площади столицы Кузбасса развернули Государственный флаг Российской Федерации, который стал символом того, что Россия своих в беде не бросает", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.Отряды "Снежного Десанта" из пяти вузов Кемерово посетят Мыски, Прокопьевский, Яйский, Гурьевский, Яшкинский, Топкинский, Беловский и Мариинский муниципальные округа. Студенты в течение пяти дней будут проводить профориентационные занятия для школьников, концертные программы и оказывать шефскую помощь жителям Кузбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/priznanie-1774484886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, кемеровская область, общество, признание днр и лнр в россии