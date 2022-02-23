Раскрыто еще одно последствие коронавируса

21:31 23.02.2022 (обновлено: 21:45 23.02.2022)
Вирусологи раскрыли еще одно последствие коронавируса
Вирусологи Малышев и Чумаков назвали потерю веса последствием коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПациенты в реанимационной палате для больных COVID-19
Пациенты в реанимационной палате для больных COVID-19
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи.
"Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса", — сказал инфекционист Николай Малышев.
Он пояснил, что организм теряет в основном мышечную ткань и воду, а не жир.
"Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — добавил специалист.
С ним согласился завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
"Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограммов семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все десять", — сказал ученый.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Давид Андриясов