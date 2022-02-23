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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Вирусологи раскрыли еще одно последствие коронавируса - РИА Новости, 23.02.2022
Раскрыто еще одно последствие коронавируса
Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:31
2022-02-23T21:45
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
петр чумаков
воз
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи.Он пояснил, что организм теряет в основном мышечную ткань и воду, а не жир."Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — добавил специалист.С ним согласился завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 5,8 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В России за время пандемии заразились 15 795 570 человек.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, петр чумаков, воз
21:31 23.02.2022 (обновлено: 21:45 23.02.2022)
 
Вирусологи раскрыли еще одно последствие коронавируса

Вирусологи Малышев и Чумаков назвали потерю веса последствием коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПациенты в реанимационной палате для больных COVID-19
Пациенты в реанимационной палате для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пациенты в реанимационной палате для больных COVID-19
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи.
"Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса", — сказал инфекционист Николай Малышев.
Он пояснил, что организм теряет в основном мышечную ткань и воду, а не жир.
"Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — добавил специалист.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:49Распространение коронавируса
Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса
С ним согласился завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

"Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограммов семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все десять", — сказал ученый.

В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 5,8 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В России за время пандемии заразились 15 795 570 человек.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Петр ЧумаковВОЗ
 
 
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