https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

Раскрыто еще одно последствие коронавируса

Вирусологи раскрыли еще одно последствие коронавируса - РИА Новости, 23.02.2022

Раскрыто еще одно последствие коронавируса

Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:31

2022-02-23T21:31

2022-02-23T21:45

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

петр чумаков

воз

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы, рассказали опрошенные Ura.ru вирусологи.Он пояснил, что организм теряет в основном мышечную ткань и воду, а не жир."Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — добавил специалист.С ним согласился завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 5,8 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В России за время пандемии заразились 15 795 570 человек.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774506645.html

россия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, петр чумаков, воз