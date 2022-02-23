12:21 23.02.2022 (обновлено: 14:31 23.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 16 349 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, госпитализированы 16 349 человек
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России более 16,3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 16 349 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,46%", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 17 294 человека. Рост показателя отмечается в 33 регионах, снижение — в 52.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 137 642 (вчера было 135 172). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9794, Москве — 5664, Красноярском крае — 5473, Новосибирской области — 4841, Пермском крае — 4520, Башкортостане — 4261, Самарской области — 4156, Свердловской — 4061.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 795 570 человек.
За сутки зафиксировано 785 летальных исходов (796 накануне), 179 203 пациента выздоровели.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Опубликовано: Варвара Скокшина