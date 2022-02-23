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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774518553.html
В России за сутки госпитализировали 16 349 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 16 349 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022
В России за сутки госпитализировали 16 349 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России более 16,3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:21
2022-02-23T14:31
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России более 16,3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Днем ранее в стационары попали 17 294 человека. Рост показателя отмечается в 33 регионах, снижение — в 52.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 137 642 (вчера было 135 172). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9794, Москве — 5664, Красноярском крае — 5473, Новосибирской области — 4841, Пермском крае — 4520, Башкортостане — 4261, Самарской области — 4156, Свердловской — 4061.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 795 570 человек.За сутки зафиксировано 785 летальных исходов (796 накануне), 179 203 пациента выздоровели.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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россия, коронавирус covid-19
12:21 23.02.2022 (обновлено: 14:31 23.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 16 349 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, госпитализированы 16 349 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России более 16,3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 16 349 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,46%", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 17 294 человека. Рост показателя отмечается в 33 регионах, снижение — в 52.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 137 642 (вчера было 135 172). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 9794, Москве — 5664, Красноярском крае — 5473, Новосибирской области — 4841, Пермском крае — 4520, Башкортостане — 4261, Самарской области — 4156, Свердловской — 4061.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 795 570 человек.
За сутки зафиксировано 785 летальных исходов (796 накануне), 179 203 пациента выздоровели.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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