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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/konflikt-1774557918.html
Военный конфликт на Украине никому не выгоден, заявил Эрдоган
Военный конфликт на Украине никому не выгоден, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.02.2022
Военный конфликт на Украине никому не выгоден, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что военный конфликт на Украине никому не выгоден,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:07
2022-02-23T17:18
в мире
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в днр и лнр
турция
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что военный конфликт на Украине никому не выгоден, сообщает канцелярия турецкого лидера."В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден", - информирует канцелярия.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html
турция
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:07 23.02.2022 (обновлено: 17:18 23.02.2022)
 
Военный конфликт на Украине никому не выгоден, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган: военный конфликт на Украине никому не выгоден

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что военный конфликт на Украине никому не выгоден, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден", - информирует канцелярия.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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