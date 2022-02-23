https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html

В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе

В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:43

2022-02-23T12:43

2022-02-23T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

госдума рф

политика

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алексей чепа

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к конфликту."Это цинизм (слова президента США Джо Байдена), потому что понятно, что США делают все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту при явном нежелании большинства украинцев этого, за исключением националистов и неофашистов, на кого опирался госдеп. Американцы делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались. Было давление не только на Украину, но и на всех подписантов", - заявил Чепа РИА Новости.При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что грозит людям, которые живут на территории Луганска и Донецка, когда туда войдут вооруженные силы Киева и "карательные отряды"."Единственная возможность спасти людей - это признание республик… Если Минские соглашения похоронены - это была единственная возможность спасти мир", - продолжил депутат.Также он напомнил случай, когда госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всем пробирку с образцом оружия перед вводом войск Соединенных Штатов в Ирак. Впоследствии выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет."Байден сегодня, пытаясь прикрыться этой риторикой, уничтожает себя исторически. Все это американцы делают для достижения политических целей, а также поставок сырья на европейский рынок", - заявил Чепа.Также он поприветствовал признание ЛНР и ДНР и поздравил всех с Днем защитника Отечества.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774518363.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, политика, сша, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, алексей чепа