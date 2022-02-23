В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе
Депутат Чепа: США делали все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к конфликту.
"Это цинизм (слова президента США Джо Байдена), потому что понятно, что США делают все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту при явном нежелании большинства украинцев этого, за исключением националистов и неофашистов, на кого опирался госдеп. Американцы делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались. Было давление не только на Украину, но и на всех подписантов", - заявил Чепа РИА Новости.
При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что грозит людям, которые живут на территории Луганска и Донецка, когда туда войдут вооруженные силы Киева и "карательные отряды".
"Единственная возможность спасти людей - это признание республик… Если Минские соглашения похоронены - это была единственная возможность спасти мир", - продолжил депутат.
Также он напомнил случай, когда госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всем пробирку с образцом оружия перед вводом войск Соединенных Штатов в Ирак. Впоследствии выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет.
"Байден сегодня, пытаясь прикрыться этой риторикой, уничтожает себя исторически. Все это американцы делают для достижения политических целей, а также поставок сырья на европейский рынок", - заявил Чепа.
Опубликовано: Влада Копылова