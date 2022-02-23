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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе
Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:43
2022-02-23T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
госдума рф
политика
сша
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
алексей чепа
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к конфликту."Это цинизм (слова президента США Джо Байдена), потому что понятно, что США делают все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту при явном нежелании большинства украинцев этого, за исключением националистов и неофашистов, на кого опирался госдеп. Американцы делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались. Было давление не только на Украину, но и на всех подписантов", - заявил Чепа РИА Новости.При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что грозит людям, которые живут на территории Луганска и Донецка, когда туда войдут вооруженные силы Киева и "карательные отряды"."Единственная возможность спасти людей - это признание республик… Если Минские соглашения похоронены - это была единственная возможность спасти мир", - продолжил депутат.Также он напомнил случай, когда госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всем пробирку с образцом оружия перед вводом войск Соединенных Штатов в Ирак. Впоследствии выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет."Байден сегодня, пытаясь прикрыться этой риторикой, уничтожает себя исторически. Все это американцы делают для достижения политических целей, а также поставок сырья на европейский рынок", - заявил Чепа.Также он поприветствовал признание ЛНР и ДНР и поздравил всех с Днем защитника Отечества.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html
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Влада Копылова
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госдума рф, политика, сша, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, алексей чепа
12:43 23.02.2022
 
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе

Депутат Чепа: США делали все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что США делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались, а также подталкивали Украину к конфликту.
"Это цинизм (слова президента США Джо Байдена), потому что понятно, что США делают все, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту при явном нежелании большинства украинцев этого, за исключением националистов и неофашистов, на кого опирался госдеп. Американцы делали все, чтобы Минские соглашения не соблюдались. Было давление не только на Украину, но и на всех подписантов", - заявил Чепа РИА Новости.
При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что грозит людям, которые живут на территории Луганска и Донецка, когда туда войдут вооруженные силы Киева и "карательные отряды".
"Единственная возможность спасти людей - это признание республик… Если Минские соглашения похоронены - это была единственная возможность спасти мир", - продолжил депутат.
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Также он напомнил случай, когда госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всем пробирку с образцом оружия перед вводом войск Соединенных Штатов в Ирак. Впоследствии выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет.
"Байден сегодня, пытаясь прикрыться этой риторикой, уничтожает себя исторически. Все это американцы делают для достижения политических целей, а также поставок сырья на европейский рынок", - заявил Чепа.
Также он поприветствовал признание ЛНР и ДНР и поздравил всех с Днем защитника Отечества.
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Вчера, 12:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГосдума РФПолитикаСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассАлексей Чепа
 
 
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