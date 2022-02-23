https://ria.ru/20220223/konflikt-1774504379.html

﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине

﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2022

﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине

Франция не видит возможности военного разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:35

2022-02-23T10:35

2022-02-23T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не видит возможности военного разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за ее признания ДНР и ЛНР."Санкции - это сложная опция, мы должны быть едины в этом, но мы не видим военной опции. Санкции - это уже сильный сигнал", - сказал Бон в среду в эфире радиостанции France Inter.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, франция