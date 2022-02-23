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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/konflikt-1774504379.html
﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине
﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2022
﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине
Франция не видит возможности военного разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:35
2022-02-23T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
франция
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не видит возможности военного разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за ее признания ДНР и ЛНР."Санкции - это сложная опция, мы должны быть едины в этом, но мы не видим военной опции. Санкции - это уже сильный сигнал", - сказал Бон в среду в эфире радиостанции France Inter.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/krizis-1774492838.html
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Влада Копылова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, франция
10:35 23.02.2022
 
﻿В МИД Франции не видят возможности военного решения конфликта на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Бон: возможности военного решения конфликта на Украине нет

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не видит возможности военного разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за ее признания ДНР и ЛНР.
"Санкции - это сложная опция, мы должны быть едины в этом, но мы не видим военной опции. Санкции - это уже сильный сигнал", - сказал Бон в среду в эфире радиостанции France Inter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китайское СМИ призвало Москву и Киев к прямому диалогу по Донбассу
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияФранция
 
 
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