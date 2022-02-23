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Более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, заявили в ГД
Более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, заявили в ГД - РИА Новости, 23.02.2022
Более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, заявили в ГД
Уже более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, и количество желающих в последнее время растет, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:43
2022-02-23T12:53
в мире
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Уже более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, и количество желающих в последнее время растет, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его словам, на сегодняшний день на территории Донбасса проживает более 775 тысяч граждан России, еще около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов, и они оформляются."Приток заявлений в отделы милиции, паспортные службы и ДНР, и ЛНР увеличивается. Это факт на сегодняшний день", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, россия, донбасс, днр, лнр
12:43 23.02.2022 (обновлено: 12:53 23.02.2022)
 
Более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, заявили в ГД

Депутат Водолацкий: уже более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Уже более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, и количество желающих в последнее время растет, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, на сегодняшний день на территории Донбасса проживает более 775 тысяч граждан России, еще около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов, и они оформляются.
"Приток заявлений в отделы милиции, паспортные службы и ДНР, и ЛНР увеличивается. Это факт на сегодняшний день", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме рассказали, кто подталкивал Украину к конфликту в Донбассе
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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