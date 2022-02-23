21:43 23.02.2022 (обновлено: 23:23 23.02.2022)
Применение "Градов" по Донецку доказано, заявили в ДНР
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: применение РСЗО "Град" по Донецку доказано
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Применение РСЗО "Град" по Донецку доказано, это военное преступление, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Журналисты выезжали на место, они это зафиксировали. Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик, не только нашу, а еще и Луганскую. Начиная с 2014 года они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей — и детей в том числе. Поэтому ничего удивительного нет, что Украина отрицает применение "Градов" по Донецку", — сказал он.
Представитель Народной милиции подчеркнул, что в открытом доступе находятся фото и видео с места военного преступления, отметив, что украинские военные использовали РСЗО против гражданского населения.
Ранее Басурин сообщил, что ВСУ впервые применили РСЗО "Град" при обстреле Донецка.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Опубликовано: Петр Попадюк