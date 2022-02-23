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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/grad-1774589220.html
Применение "Градов" по Донецку доказано, заявили в ДНР
Применение "Градов" по Донецку доказано, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Применение "Градов" по Донецку доказано, заявили в ДНР
Применение РСЗО "Град" по Донецку доказано, это военное преступление, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:43
2022-02-23T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Применение РСЗО "Град" по Донецку доказано, это военное преступление, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Журналисты выезжали на место, они это зафиксировали. Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик, не только нашу, а еще и Луганскую. Начиная с 2014 года они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей — и детей в том числе. Поэтому ничего удивительного нет, что Украина отрицает применение "Градов" по Донецку", — сказал он.Представитель Народной милиции подчеркнул, что в открытом доступе находятся фото и видео с места военного преступления, отметив, что украинские военные использовали РСЗО против гражданского населения.Ранее Басурин сообщил, что ВСУ впервые применили РСЗО "Град" при обстреле Донецка.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Петр Попадюк
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Басурин назвал военным преступлением применение Украиной РСЗО "Град"
Басурин назвал военным преступлением применение Украиной РСЗО "Град"
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:43 23.02.2022 (обновлено: 23:23 23.02.2022)
 
Применение "Градов" по Донецку доказано, заявили в ДНР

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: применение РСЗО "Град" по Донецку доказано

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Применение РСЗО "Град" по Донецку доказано, это военное преступление, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Журналисты выезжали на место, они это зафиксировали. Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик, не только нашу, а еще и Луганскую. Начиная с 2014 года они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей — и детей в том числе. Поэтому ничего удивительного нет, что Украина отрицает применение "Градов" по Донецку", — сказал он.
Представитель Народной милиции подчеркнул, что в открытом доступе находятся фото и видео с места военного преступления, отметив, что украинские военные использовали РСЗО против гражданского населения.
Ранее Басурин сообщил, что ВСУ впервые применили РСЗО "Град" при обстреле Донецка.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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