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В Берлине рассказали о подготовке нового доклада по "Северному потоку — 2"
В Берлине рассказали о подготовке нового доклада по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.02.2022
В Берлине рассказали о подготовке нового доклада по "Северному потоку — 2"
Подготовка нового доклада Минэкномики ФРГ по "Северному потоку — 2" займет некоторое время, окончательное решение по сертификации принимает регулятор, заявил... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:23
2022-02-23T15:29
в мире
германия
экономика
анналена бербок
петер альтмайер
ангела меркель
москва
сша
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Подготовка нового доклада Минэкномики ФРГ по "Северному потоку — 2" займет некоторое время, окончательное решение по сертификации принимает регулятор, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."В процедуре (сертификации – ред.) ничего не изменилось, решающее значение имеет то, что скажет Федеральное сетевое агентство", - сказал Хебештрайт, добавив, что "подготовка этого доклада (в Минэкономики ФРГ – ред.) о безопасности энергопоставок займет некоторое время".Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/severnyy-potok-1774527877.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sevpotok-1774517211.html
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Дарья Буймова
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в мире, германия, экономика, анналена бербок, петер альтмайер, ангела меркель, москва, сша, россия, мид германии, минэкономики фрг, северный поток — 2
15:23 23.02.2022 (обновлено: 15:29 23.02.2022)
 
В Берлине рассказали о подготовке нового доклада по "Северному потоку — 2"

В Берлине рассказали, что подготовка нового доклада по "Северному потоку — 2" займет время

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Подготовка нового доклада Минэкномики ФРГ по "Северному потоку — 2" займет некоторое время, окончательное решение по сертификации принимает регулятор, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В процедуре (сертификации – ред.) ничего не изменилось, решающее значение имеет то, что скажет Федеральное сетевое агентство", - сказал Хебештрайт, добавив, что "подготовка этого доклада (в Минэкономики ФРГ – ред.) о безопасности энергопоставок займет некоторое время".
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СМИ: немецкая страховая компания отменила контракт по "Северному потоку-2"
Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:03В мире
Минэкономики ФРГ не исключило запуска "Северного потока-2" в будущем
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреГерманияЭкономикаАнналена БербокПетер АльтмайерАнгела МеркельМоскваСШАРоссияМИД ГерманииМинэкономики ФРГСеверный поток — 2
 
 
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