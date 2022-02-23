https://ria.ru/20220223/gaz-1774502817.html

Транзит российского газа через Украину вырос

Транзит российского газа через Украину вырос - РИА Новости, 23.02.2022

Транзит российского газа через Украину вырос

Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:26

2022-02-23T10:26

2022-02-23T10:26

экономика

украина

россия

европа

газпром

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее, сообщается на сайте оператора украинской газотранспортной системы. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остаётся невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.

https://ria.ru/20220221/gaz-1773998060.html

https://ria.ru/20220220/tranzit-1773852937.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, европа, газпром