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Транзит российского газа через Украину вырос
Транзит российского газа через Украину вырос - РИА Новости, 23.02.2022
Транзит российского газа через Украину вырос
Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:26
2022-02-23T10:26
экономика
украина
россия
европа
газпром
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее, сообщается на сайте оператора украинской газотранспортной системы. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остаётся невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.
https://ria.ru/20220221/gaz-1773998060.html
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Дарья Буймова
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экономика, украина, россия, европа, газпром
10:26 23.02.2022
 
Транзит российского газа через Украину вырос

Транзит российского газа через Украину вырос, но трубопровод остается недозагруженным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее, сообщается на сайте оператора украинской газотранспортной системы. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 09:28
Заявки на транзит газа через Украину выросли
Транзит газа из России через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.
Газопровод "Ямал-Европа", также один из основных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остаётся невостребованным российской компанией. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.
В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 03:19
На Украине предложили способ сохранить транзит газа из России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаГазпром
 
 
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