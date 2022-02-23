Транзит российского газа через Украину вырос
Транзит российского газа через Украину вырос, но трубопровод остается недозагруженным
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Транзит российского газа через Украину в среду растёт, но трубопровод остаётся недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее, сообщается на сайте оператора украинской газотранспортной системы. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.
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Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.
В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.
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Опубликовано: Дарья Буймова