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Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины
Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины - РИА Новости, 23.02.2022
Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины
Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:47
2022-02-23T15:55
в мире
франция
украина
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."По поводу возможного вторжения на Украину и нашей помощи, мы уже четко говорили, и я хочу сказать, что ответ - нет", - сказал Атталь на брифинге в ответ на вопрос о том, будет ли Франция защищать Украину военными способами в случае якобы "российского вторжения".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Варвара Скокшина
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в мире, франция, украина
15:47 23.02.2022 (обновлено: 15:55 23.02.2022)
 
Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины

Кабмин Франции: страна не будет использовать военную силу для защиты Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
"По поводу возможного вторжения на Украину и нашей помощи, мы уже четко говорили, и я хочу сказать, что ответ - нет", - сказал Атталь на брифинге в ответ на вопрос о том, будет ли Франция защищать Украину военными способами в случае якобы "российского вторжения".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи, заявил Джонсон
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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