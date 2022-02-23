https://ria.ru/20220223/frantsiya-1774546044.html

Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины

Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины - РИА Новости, 23.02.2022

Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины

Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:47

2022-02-23T15:47

2022-02-23T15:55

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Франция не будет использовать военную силу для защиты Украины, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."По поводу возможного вторжения на Украину и нашей помощи, мы уже четко говорили, и я хочу сказать, что ответ - нет", - сказал Атталь на брифинге в ответ на вопрос о том, будет ли Франция защищать Украину военными способами в случае якобы "российского вторжения".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, украина