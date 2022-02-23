https://ria.ru/20220223/frantsiya-1774504936.html

Госсекретарь при МИД Франции призвал к мирному решению конфликта на Украине

Госсекретарь при МИД Франции призвал к мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Госсекретарь при МИД Франции призвал к мирному решению конфликта на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал искать мирное решение конфликта на востоке Украины. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:38

2022-02-23T10:38

2022-02-23T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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андрей руденко

ростовская область

киев

россия

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал искать мирное решение конфликта на востоке Украины.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за ее признания ДНР и ЛНР."То, что произошло - это то, что Владимир Путин разорвал свои обязательства. Но я думаю, что нам нужно быть четкими в наших реакциях. И необходимо все еще, если это возможно, искать мирное решение", - сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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