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Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2022
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:01
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общество
день защитника отечества
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В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
РИА Новости
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Игорь Тоноян
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353
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LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
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60
353
60
общество, день защитника отечества, видео
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
2022-02-23T21:01
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21:01 23.02.2022
 

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ОбществоДень защитника Отечества
 
 
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