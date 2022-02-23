https://ria.ru/20220223/feyerverk-1774567222.html
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2022
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:01
2022-02-23T21:01
2022-02-23T21:01
общество
день защитника отечества
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В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
LIVE: Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
2022-02-23T21:01
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PT10M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день защитника отечества, видео
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
2022-02-23T21:01
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PT10M47S
Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Прямая трансляция
В Москве запускают праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.
Опубликовано: Игорь Тоноян