https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774482572.html

Жители ЛНР из уничтоженного при обстреле ВСУ дома эвакуировались в Россию

Жители ЛНР из уничтоженного при обстреле ВСУ дома эвакуировались в Россию - РИА Новости, 23.02.2022

Жители ЛНР из уничтоженного при обстреле ВСУ дома эвакуировались в Россию

Жители уничтоженного после обстрела украинскими силовиками жилого дома в поселке Золотое-5 эвакуировались в Россию день назад, заявил офицер представительства... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:49

2022-02-23T02:49

2022-02-23T03:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

сергей молоканов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425268_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_0253fcf1efccf9b64b031f2cc91d8d60.jpg

ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Жители уничтоженного после обстрела украинскими силовиками жилого дома в поселке Золотое-5 эвакуировались в Россию день назад, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Сергей Молоканов.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что жилой дом в поселке Золотое-5 получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских силовиков.По его словам, после сильного пожара дом уничтожен полностью.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, сергей молоканов, луганск